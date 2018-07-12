Balat Türkiye’nin Silikon Vadisi olacak

İstanbul Balat’ta üretim ve ortak çalışma alanı olarak faaliyet gösteren Coza Dijital Akıllı Çözümler şirketi, 2018 yılı Mart ayında başlattığı eğitim programlarıyla Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmayı hedeflediğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre liseye gitmeyen, eğitimini yarıda bırakan ve herhangi bir iş dalında çalışmayan 11-18 yaş aralığındaki gençler, kurumun ‘Algoritma ve Mantık Eğitim Programı’ ile ‘Temel Kodlama Eğitimi’ programlarından birine ücretsiz katılabiliyor. Eğitim programını başarıyla tamamlayanlar, gerçek bir iş sürecinde rol alacakları simülasyonlarla, algoritma öğrenmeleri için, oyunlaştırılmış görevleri bitiriyor. Bu aşamaları tamamlayanlar, yeteneklerine göre, Udemy’den satın alınan online eğitimleri tamamlayarak programdan mezun oluyor. Ardından, şirketin ajans tarafında uygun bir projede kendini kanıtlaması için istihdam ediliyor ya da ihtiyaçlar doğrultusunda serbest çalışan olarak görevlendiriliyor.

Bu projeyle hem gençleri iş hayatına kazandırmayı, hem de Balat’ı teknoloji meraklıları için bir merkez olarak konumlamayı hedefleyen Kurucu Ortak Burak Karabacak, “Kendimize önemli bir misyon edindik, Balat’ı Türkiye’nin Silikon Vadisi yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarına başladığımız eğitim programlarını, Mart 2018’de hayata geçirdik” dedi.

“Balat çok kozmopolit”

Balat’ın çok kozmopolit ancak eğitim seviyesinin bir hayli düşük bir bölge olduğunu belirten Karabacak, sözlerine şöyle devam etti: “Liseye gitmeyen, hayata dair ne yapacağını bilemeyen, kısacası bir yol haritası olmayan birçok genç var. Onlara yol göstermek, onlarla birlikte büyümek ve gelecekte bu bölge özelinde nev-i şahsına münhasır bir ekonomi yaratabilmek için çalışmalarımızın ilk tohumlarını bugünden attık. Şirket olarak dijital dünyanın dinamiklerini kavrayan, hayalleri olan ve doğrudan amaca yönelik eğitim alan nitelikli bir kitle yetiştirerek, Türkiye’nin Endüstri 4.0 dönüşümü içerisindeki yerimizi rakiplerimize göre daha uyguna mal ettiğimiz hizmetler üreterek alacağımızı düşünüyoruz”.