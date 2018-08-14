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14 Ağustos 2018 13:50

Büyükçekmece’de çocuk parkı kundaklandı

Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi Gülfer Sokak’ta yer alan çocuk parkı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı.

Büyükçekmece’de çocuk parkı kundaklandı

14 Ağustos 2018 13:50

Olaya sert tepki gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çocuklarımızın oyun parkını yakan bu zihniyeti kınıyorum, lanetliyorum" dedi.


Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’ndeki çocuk parkı dün gece kimliği belirsiz kişiler tarafından yakıldı. Çocuk parkı içindeki oyun gruplarının tamamı yanarken yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Anında olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ekipleri tutanak hazırladı.



"Adalet önünde hesap verecekler"


Olaya sert tepki gösteren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Çocuklarımızın oyun oynadığı bu parkı yakan zihniyeti kınıyor ve lanetliyorum. Bu olayı yapanların yakalanması ve adalet önünde hesap vermeleri için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Çocuklarımızın oyunlar oynadığı bu minicik alandan ne istediler bilemiyoruz ama polisimizin en kısa sürede sorumluları tespit edeceğini ve yargı önüne çıkartacağını biliyoruz" dedi.




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