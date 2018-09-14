Elbirliği sistemiyle ev alacaklar dikkat

Bu zorluk el birliği sistemiyle kolaylaştırılmaya çalışılıyor.

Düşük taksitlerle ev ve araç sahibi olabilme imkanı sağlayan Eminevim, teslimatları da erkene çekerek ekonomik döngüyü hızlandırmayı amaçlıyor.

Başlatılan yeni kampanyada ev teslim tarihlerinin 17 ay öne alındığı açıklandı. El birliği sistemiyle ekonomiye tam destek vermek, sektörü nakit döngüsü üzerinden rahatlatmak için teslimatları öne çektiğini duyurdu.

“Sistemin formülü dayanışma ve el birliği”

El birliği Sistemi'nin kurucusu Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün ise, sistemin formülünün dayanışma ve el birliği olduğunu anımsatarak; “Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık,” dedi.

Üstün, açıklamasında; “El birliği Sistemi dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemi. Biz 28 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Şimdiye kadar 125 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yaptık ve kimseyi mağdur etmedik. Yolumuza güven ve dayanışmayla sağlam adımlarla devam ediyoruz. Bizim formülümüz dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yapmak. Bu sistem, düşük ve orta gelirli olup konut ve araç sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişilerin bu isteklerine fırsat veren köklü bir sistemdir,” ifadelerini kullandı.

El birliği Sistemi ile kişilerin tüm Türkiye'de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabildiklerini kaydeden Emin Üstün, şöyle devam etti; “Bu sistem sayesinde ayda ortalama 1.500 kişi konut ve otomobil sahibi oluyor. Türkiye genelindeki şubelerimizle alt ve orta gelir seviyesindeki insanlarımızın ev sahibi olmasına fırsat veriyoruz” dedi.