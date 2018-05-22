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22 Mayıs 2018 14:17

Esenyurt’ta Ramazan bereketi

Yeşilkent Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasında konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, “ Bu ay bereketiyle geldi.

Esenyurt’ta Ramazan bereketi

22 Mayıs 2018 14:17

Bu ay içinde 7-8 inşaatın temelini atacağız. 5 tane bitmiş caminin de açılışını yapacağız" dedi.


Esenyurt Belediyesi, Ramazan ayını oldukça hareketli geçiriyor. Belediye tarafından yapılan her akşam sokak iftarları ve kültür-eğlence etkinlikleri devam ederken diğer yandan da yeni temel atma ve açılışlar sırada bekliyor. Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, Yeşilkent Mahallesi sokak iftarına katıldı. Alatepe mahalleli ile birlikte iftar açtı. Alatepe, Ramazan ayında hizmetlerin artacağını belirterek, “ Bu ay bereketiyle geldi. Bu ay içinde 7-8 inşaatın temelini atacağız. 5 tane bitmiş caminin de açılışını yapacağız. Ramazan ayında 12-13 civarında temel atma ve açılış yapacağız” dedi.



"Vatandaşımızın talimatını alıyoruz"


Alatepe, Ramazan ayının kardeşlik ve birlik duygusunun arttığına dikkat çekerek, “Bu ayda iftarda neredeyse 3 yerde olmak zorunda kalıyorum. Bir yerde açıyoruz. Diğer yerde devam ediyoruz. Son yerde de çaylarımızı içiyoruz. Bu şekilde ilçedeki tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Geceleri de belediyenin etkinlik alanlarında düzenliği çeşitli kültürel aktivitelere katılıyoruz. Biz göreve geldiğimizde vatandaşımızın emrindeyiz dedik. Bu doğrultuda bu ziyaretlerle vatandaşlarımızın talimatlarını alıyoruz ve onları yerine getirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.




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