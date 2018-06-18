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18 Haziran 2018 16:37

Galatasaray’a UEFA’dan kabul mektubu

Galatasaray, UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldiğini açıkladı.

Galatasaray’a UEFA’dan kabul mektubu

18 Haziran 2018 16:37


Galatasaray’a UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi. Sarı-kırmızılıların sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray’a UEFA’dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.


UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; kulübümüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı.


2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve Gençlik Ligi’ne kabul başlıklı mektupta şu ifadeler kullanıldı:


’2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2018/19 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.


Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.


Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2018/19 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ve dolayısıyla 2018/19 UEFA Gençlik Ligi’ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz.


Sizlere başarılı bir sezon dileriz.’"




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