Kartal’da denizde kaybolan genç, dalgıçlar tarafından bulundu

Olay yerine gelen dalgıçlar, genci bulmak için arama yaparken, izleyici vatandaşların oluşturduğu kalabalık polisi çileden çıkardı. Dalgıçlar tarafından bulunan genç hastaneye kaldırıldı.

Atalar Sahili’nde yabancı uyruklu bir genç serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi. Bir süre yüzen genç bu sırada çırpınmaya başladı. Sahil kenarında vatandaşlar gencin önce şaka yaptığını düşündü ancak genç kısa sürede denizde kayboldu. Bazı vatandaşlar denize girerek genci aramaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Olay yerine gelen polis ve dalgıçlar ise kısa sürede arama çalışması başlattı. Aramalar sürerken izleyici vatandaşların kalabalığı polisi çileden çıkardı.

Olayı gören bir vatandaş, “Genç çırpınmaya başladı. Biz şaka yapıyor sandık. Bazıları denize girdi ama ben yüzmeyi bilmediğim için giremedim” dedi.

Dalgıçlar kaybolan genci bulmak için uzun bir süre dalış gerçekleştirdi. Genç, bir süre sonra dalgıçlar tarafından bulundu. Genci denizden çıkarma sırasında kurtarma ekiplerinin yanına kadar giren ve görüntü almaya çalışan bir kadın ise polisin tepkisiyle karşılaştı. Kalabalığın ortaya çıkardığı bu görüntüler, sedye üzerindeki gencin ambulansa taşınması sırasında da sürdü. Sağlık durumu ciddi olan genç ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.