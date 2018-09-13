Savunma, Sivil Havacılık ve Uzay Sanayinin Devleri SAHA EXPO'da buluştu

Türkiye'nin yerli, üretim gücünü gösterdiği SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı'nda birbirinden ilgi çekici en yeni yerli ürünler, sistemler ve teknolojiler ilk defa görücüye çıktı. İlginin yoğun olduğu fuarda vatandaşlar yerli silahlarla fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

SAHA EXPO Savunma, Havacılık, Uzay Sanayi Fuarı CNR EXPO'da ilk kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO 2018, 3 gün boyunca yurt dışından ve yurt içinden gelecek alım heyetlerine, ana yüklenici firmaların temsilcilerine, resmi ziyaretlere, uluslararası B2B görüşmelerine, profesyonellerin konuşmacı olacağı panellere ev sahipliği yapacak.

SAHA EXPO 2018'de birbirinden ilgi çekici en yeni yerli ürünler, sistemler ve teknolojiler ilk defa görücüye çıktı. Fuarın en ilgi çeken ürünleri ise yüzde yüz yerli üretim olan silahlar, insansız hava araçları oldu. Fuara yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler silahlarla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Türkiye'nin yerli üretim gücünü gösterdiği SAHA EXPO 2018'de, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisi alanlarında harekat ortamında kullanılacak en modern platformlar alt sistemler ve komponentlerinin tasarlanması, geliştirilmesi ve üretilmesi alanında faaliyet gösteren firmaların ürünleri sergilendi.

Katılımcıların fuar boyunca ulusal ve uluslararası ana yüklenici firmalarla bir araya geleceği SAHA EXPO 2018, önemli işbirliklerinin başlayacağı, bir platform olma özelliğini taşıyor. Ayrıca fuarda Ukrayna, Bangladeş, Libya, Ürdün, Sudan, Malezya, Belarus, Kazakistan, Hindistan, İtalya, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Endonezya'dan savunma, havacılık, denizcilik ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren firmaların üst düzey yetkililerinin, parlamento mensuplarının, ordu üyelerinin katılacağı B2B ikili iş görüşmelerinde katılımcı firmalar ihracat yapabilecekleri önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Ürettikleri silahların büyük oranda yurt dışına ihraç edildiğini belirten Akkar Silah Sanayii Dış Ticaret müdürü Semih Polat," Bu silah en son ürettiğimiz bir silah, ilk çıkan prototiplerden. Gelişme aşamasında olan silah. Piyasada değişik modelleri var. Bu model tasarımı ergonomik oluşu, bazı özellikleriyle piyasadaki diğer modellerden ayrılıyor. Tamamı yerli malzemeden. Fabrikamız Tuzla 'da . Yüzde yüz yerli üretim ve tasarım bize ait. Buraya bütün ürünlerimizi getiremedik. Burası sadece savunma ve güvenlik güçlerine yönelik olabileceğini düşündüğümüz modellerimizi getirdik. Savunma ve havacılık alanında yaptığımız çalışmalar var, projeler var. Bunları tanıtmak, bunları sunma için buradayız. Özellikle savunma alanında çok önemli firmalarla proje ortaklığı çalışmalarımız var. Yüzde 98'e varan ihracatımız var" dedi.

SAHA EXPO Fuarı, 13 - 15 Eylül 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 11'inci Hall'de ziyaretçilerine açık olacak.