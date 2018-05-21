Sultanahmet’te beş bin kişi sahurda buluştu

5 bin kişinin katıldığı program ramazan boyunca devam edecek.

Ramazan ayının simge mekanlarından biri olan Sultanahmet’te Fatih Belediyesi tarafından başlatılan sahur programı yoğun ilgi görüyor. Fatih’te yaşayanların yanı sıra İstanbul ve şehir dışından gelen vatandaşlar Sultanahmet meydanında kurulan sofralarda Ramazan ayı boyunca her gece 5 bin kişiye sahur yapma imkanı buluyor.Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ‘in de eşlik ettiği sahur programına katılan vatandaşlar ilahiler eşliğinde sahur yemeklerini yedi.

Beş bin kişinin buluştuğu sahurda vatandaşlar sohbet de eden Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, “Biz 2006 yılında sokak iftarlarını başlattık. O günden bugüne bunu geleneksel halde sürdürüyoruz. Büyük bir ilgi ve alaka var. Sokak iftarlarımız İstanbul’u aştı. Balkanlara kadar yayıldı diyebiliriz. Buna mukabil bu yıl da Sultanahmet’te sahur proğramını başlattık. Bunu da inşallah geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Böylece insanlarımız iftardan sahura kadar birlikte olabiliyor. Ramazan ayının bereketini, feyzini birlikte yaşayarak, bütünleşerek, paylaşarak ve kardeşlik duygularını geliştirerek bir atmosferi yaşatmaya çalışıyoruz. Bu aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize hatıra olarak kalıyor. Onlar büyüdükleri zaman birbirlerine anlatacakları çok güzel anıları burada onlara yaşatmış oluyoruz” dedi.

Sahurda vatandaşlara kahvaltılık ikram ettiklerini ifade eden Başkan Suver, “ Sahurda zeytin, salatalık, domates, beyaz peynir, bal, tereyağ ve çay ikram ediyoruz. Gönlü İstanbul’da olan herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Sahur programına katılan vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.