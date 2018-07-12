Taksici, Beyoğlu’nda taksi şoförüne yapılan saldırı anını anlattı

O arada o silahı çıkartıp gösteriyor ’vurayım mı seni’ diye . O da tabi tereddütte kalıyor korkuyor. Geri çekiliyor. Sonra gaza basıyor giderken havaya iki el ateş ederek gidiyor. Herhalde müşteri alma konusunda tartışıyorlar” dedi.

Olay, Karaköy Maliye Caddesi’nde 30 Haziran gecesi meydana gelmişti. İddiaya göre, taksi sürücüsü durakta sıra beklerken yanına lüks bir minibüs yanaşmış ve camını açan saldırgan, "Uberiz biz sana göstereceğiz" diyerek taksi sürücüsüne ateş açmıştı. Açılan ateşte kimse yaralanmazken, taksi sürücüsü saldırganları koşarak kovalamıştı. Saldırı anını gören Karaköy’de Taksi şoförü olan Yaşar Mataracı, yaşanan o anları anlattı.

Saldırganının Uberci olduğunu söyleyen ve Karaköy’de taksicilik yapan Yaşar Mataracı, “Burada restoranların önüne geliyorlar. Gelip arkadaşımızla tartışıyorlar. Silahı doğrultuyor. O arada o silahı çıkartıp gösteriyor ’vurayım mı seni’ diye . O da tabi tereddütte kalıyor korkuyor. Geri çekiliyor. Sonra gaza basıyor giderken havaya İki el ateş ederek gidiyor. Herhalde müşteri alma konusunda tartışıyorlar.Burada da bir kaç arabaya da vurup gitmiş arkadaş” dedi.