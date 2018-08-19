Diğer
Kategoriler
19 Ağustos 2018 12:23

Turkcell’den hacı adaylarına özel tarifeler

Turkcell, kutsal topraklardaki hacı adaylarına özel iletişim paketleri sunuyor.

Turkcell’den hacı adaylarına özel tarifeler

19 Ağustos 2018 12:23

Tarifen Yurtdışında Geçerli teklifinden Akıllı Dünya Tarife’sine, Hac ve Umre paketlerine kadar her ihtiyaca uygun tarifeler sayesinde, hacı adayları Suudi Arabistan’daki kutsal topraklarda da sevdikleri ve yakınlarıyla iletişimlerini kesintisiz sürdürebilecek.



Turkcell, hac görevleri için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları için özel iletişim paketlerini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada; faturalı hat sahibi hacı adayları mevcut tarifelerindeki internet, dakika ve SMS’i bir arada içeren paketlerini günlük tarifelerine ek belli bir fiyatla yakınlarıyla iletişim kurabiliyor.



Hac dönemine özel Suudi Arabistan paketi


Turkcell’in kullanım tercihlerine göre hacı adaylarında sunduğu Suudi Arabistan paketleri de bulunuyor. Bunun yanı sıra faturalı Turkcell kullanıcıları Suudi Arabistan’da bulundukları süre boyunca Akıllı Dünya Tarifesi’ni tercih ederek içinde dakika, SMS ve data bulunan paketleri de ayrı ayrı kullanabiliyor.



Turkcell hazır kartlı müşterilerine Suudi Arabistan’da avantajlı bir paket daha sunuyor. Hazır kartlılara özel sunulan Avantaj Yurt Dışı Paketi’nde ise kullanıcılar, hem yurt içinde hem de yurt dışında Suudi Arabistan dahil 88 ülkede geçerli tarifeyi kullanabiliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç