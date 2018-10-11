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8 kişinin öldüğü göçmen faciasında kurtarma çalışmaları sürüyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu 8 kişinin öldüğü facianın ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, kayıp 26 kişinin arama ve kurtarma çalışmalarını hala bölgede devam ettiriyor.

İzmir'in Karaburun ilçesinde, göçmenleri taşıyan teknenin su alıp batması sonucu 8 kişinin öldüğü facianın ardından, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, kayıp 26 kişinin arama ve kurtarma çalışmalarını hala bölgede devam ettiriyor.


Karaburun ilçesinde, önceki gün göçmenleri taşıyan tekne batmış ve yaşanan faciada 8 kişi hayatını kaybetmişti. 35 kişi oldukları belirtilen teknede, 26 kişinin izine ise hala rastlanılamadı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, arama kurtarma çalışmalarını bugün hem havadan hem de karadan sürdürdü. Ekipler, bölgeyi didik didik ederek, kayıp kişilerin izine rastlamaya çalışıldı.


Meydana gelen facia sonrasında, can yeleği bulunan ve bütün kıyafetleri ıslak olan Irak uyruklu bir kadın, Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek yardım talep etmişti. Bu ihbarın doğrultusunda ekipler arama kurtarma çalışmaları başlatmış ve bölgede 8 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

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