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21 Haziran 2018 10:20

Agah Aydın ve Tuna Kiremitçi aşkın psikokimyası ve musikisini konuştu

İzmir’de her ay düzenlenen sanata, müziğe, hayata ve aşka dair sohbetlerin yapıldığı söyleşi günlerinin bu ayki konukları şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi ve Psikiyatri uzmanı Agah Aydın oldu.

Agah Aydın ve Tuna Kiremitçi aşkın psikokimyası ve musikisini konuştu

21 Haziran 2018 10:20


Medical Park İzmir Hastanesi işbirliği ile her ay düzenlenen sanata, müziğe, hayata ve aşka dair sohbetlerin yapıldığı söyleşi günlerinin bu ayki konukları şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi ve Psikiyatri uzmanı Agah Aydın oldu.


Yazar Gülşah Elikbank moderatörlüğünde düzenlenen söyleşide “Aşkın Psikokimyası ve Musikisi” konuşuldu. Katılımın yüksek olduğu söyleşide psikiyatri uzmanı Agah Aydın, ilişkilerde yasakların ve sahiplenici davranış şekillerinin aşkı bitirdiğini dile getirdi. Şair ve müzisyen Tuna Kiremitçi ise sorulan sorulara şiirler okuyarak cevap verdi. Söyleşinin sonunda Kiremitçi, şair Ataol Behramoğlu’nun kaleminden “Bu aşk burada biter” şarkısını söyleyerek katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.




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