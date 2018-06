ALS hastalarına acı biberli destek

Nöroloji Uzmanı Dr. M. Güney Yılmaz, ALS hastası Dr. Alper Kaya ile biber yedi.

ALS-MNH Derneği tarafından başlatılan ALS farkındalığı için ’Acıyı Hisset’ kampanyasına destek olan İzmir Özel Can Hastanesi hekimleri, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Nöroloji Uzmanı Dr. M. Güney Yılmaz, Dünya ALS Günü’nde Dernek Başkan Yardımcısı ve The International Alliance of ALS/MND Associations Yönetim Kurulu Üyesi Göz Doktoru ve ALS Hastası olan Dr. Alper Kaya’yı evinde ziyaret ederek, kendisiyle birlikte acı biber yedi. Dr. Kaya, 28 yıldır ALS hastası olarak yaşıyor. 28 yaşında ALS hastası olduğunu öğrendiğini belirten Kaya, aktif olarak hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için çalışmalara katılıyor ve kongreler düzenliyor.

Dr. Kaya, "Meslektaşım Dr. Güney Yılmaz’ın ‘Acıyı Hisset’ kampanyasını benimle paylaşmak için beni ziyaret etmesinden çok mutlu oldum. İzmir Özel Can Hastanesine çok teşekkür ediyorum. Derneğimize destek olduğunuz için çok mutluyuz. Bu hastalıkta mücadeleye devam edeceğiz. Acıyı gerçekten hissettik ama insanların acısını dindirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Özel Can Hastanesinde görev yapan Nöroloji Uzmanı Dr. M. Güney Yılmaz, pozitif düşünce ve fizik tedavi sayesinde ALS hastalığının bir derece yavaşlayabildiğini, bunun en somut örneğinin Dr. Alper Kaya olduğunu vurguladı.

"Hastaya iyi bakılmalı”

Dr. Yılmaz, ALS hastalığıyla Dr. Kaya ile sohbet ederek, motor nöron hastalığının en bilineni olan ve omuriliğin ön tarafındaki sinir hücrelerinin ölümü ile karakterize ve ilerleyici olan ALS hastalığının hala bir tedavisi bulunamamasının üzücü olduğunu ifade etti. ALS hastalarında kaslara gücünü veren sinirlerin zamanla fonksiyonlarının kaybolmasıyla, göğüs, solunum, el-ayak kaslarında gerileme başladığını anlatan Dr. Yılmaz, ilerleyen zamanlarda tekerlekli sandalyeye mahkum olduklarını, ellerini kullanamadıklarını belirtti. Bu hastaların, ilerleyen yıllarda ise yemek yiyemez hale gediğini ve çok acı çektiklerini ifade eden Dr. Yılmaz, ortalama ömür sürelerinin 5-6 yıl olduğunu nadir de olsa 20 yıla kadar ömür süresinin uzayabildiğini söyledi.

"Hasta makineye bağlandığı dönemde iyi bakılırsa daha uzun yaşayabilir, çünkü kalp sapasağlamdır" diye konuşan Yılmaz, Dr. Alper Kaya’nın yaşam enerjisi ve pozitif bakış açısıyla örnek bir model oluşturduğunu kaydetti.

"Pozitif olun"

"Moral düzgün olunca ilerleme yavaşlıyor" diyen Yılmaz, "Bu her hastalık için geçerlidir. ALS hastaları hangi evrede nasıl adım atılacağını bilinçli bir şekilde, pozitif enerji ve moralle iyi öğrenmelidir" dedi.