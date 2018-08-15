Büyükşehir’den 4 milyon 599 binlik bayram hediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde dar gelirli ailelere yardım geleneğini sürdürüyor. İzmir’in yerel yönetimi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin kentte ikamet eden 22 bin 995 ihtiyaç sahibi aileye toplam 4 milyon 599 bin TL bayram yardımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları, hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla aile fertleri adına açılan banka hesap numaralarına yatırılan 200’er TL’nin 17 Ağustos Cuma gününden itibaren çekebileceğini duyurdu. Belediye, yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazarak bilgilendirmede de bulundu.

İhtiyaç sahibi aileler, htpp://www.izmir.bel.tr adresinden "Kurban Bayramı Yardımları" bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabilecek. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve dar gelirliler ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yararlanacağı bu yardımlar, aynı zamanda bayram öncesinde kent ekonomisine ciddi bir hareketlilik de getirecek.