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15 Ağustos 2018 11:00

Büyükşehir’den 4 milyon 599 binlik bayram hediyesi

Her bayram öncesi dar gelirli ailelerin hesaplarına para yatırarak destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu bayram yine binlerce aileyi sevindirmeyi hazırlanırken, büyükşehir, Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 23 bin ihtiyaç sahibi aileye 200’er lira tutarında yardım yapacak.

Büyükşehir’den 4 milyon 599 binlik bayram hediyesi

15 Ağustos 2018 11:00


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde dar gelirli ailelere yardım geleneğini sürdürüyor. İzmir’in yerel yönetimi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesin kentte ikamet eden 22 bin 995 ihtiyaç sahibi aileye toplam 4 milyon 599 bin TL bayram yardımı yapacak. Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları, hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla aile fertleri adına açılan banka hesap numaralarına yatırılan 200’er TL’nin 17 Ağustos Cuma gününden itibaren çekebileceğini duyurdu. Belediye, yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazarak bilgilendirmede de bulundu.


İhtiyaç sahibi aileler, htpp://www.izmir.bel.tr adresinden "Kurban Bayramı Yardımları" bölümünü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabilecek. Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler ve dar gelirliler ile şehit aileleri, gazi ve gazi yakınlarının yararlanacağı bu yardımlar, aynı zamanda bayram öncesinde kent ekonomisine ciddi bir hareketlilik de getirecek.




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