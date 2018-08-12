Dünya denizlerini gezen Ekrem İnözü iki kitap yazdı

1998 yılında satın aldığı ve dünya turu yapabilmek için özel olarak dizayn ettirdiği Anouk adlı teknesiyle 2004-2007 yılları arasında ilk dünya turunu yaptıktan sonra izlenimlerini anlattığı "Dünya Varmış 1" adlı kitabını yayınlayan Ekrem İnözü, dünya denizlerinde geçen 20 yıl ve 100.000 milin öğrettikleriyle dünyanın ucu olarak adlandırılan güney enlemlerine uzanan seyahatini ve macerasını anlattığı ikinci kitabı "Dünya Varmış 2" adlı ikinci kitabını çıkardı.

Yoğun iş hayatından sonra fabrikasını ve şirketini satıp, karadan denizi değil, denizden karayı seyretmeye karar vererek dünyanın her yerine yelken açabilecek bir tekne satın alan Ekrem İnözü, teknesiyle yaptığı dünya turunu ve dünyanın ucu olarak adlandırılan güney enlemlerine uzanan deniz turunu, İzmir’in Çeşme ilçesinde, deniz ve yelken meraklılarına anlattı. Dünya denizlerini birlikte dolaştığı eşi Cemile Yıldız ile birlikte dün Çeşme’yi ziyaret eden İnözü, Çeşme Marina’da, Marina Genel Müdürü Can Akaltan ile yelken ve deniz meraklılarının katıldığı bir söyleşi gerçekleştirdi.

"Deniz beni bir mıknatıs gibi çekiyor"

Söyleşisinde, yoğun ve yorucu geçen iş hayatından, tutkunu olduğu deniz yaşamına kavuşmasını da anlatan Ekrem İnözü, "Bana bu yoğunluğu unutturacak ve beni dinlendirecek tek şeyin deniz olduğu gerçeği, her zaman bilinç altımda yatıyordu. Yorgun günlerin sonundaki gecelerde gördüğüm rüyalarda, o zaman daha hayalini bile kurmakta zorlandığım teknemi görüyordum. Bana deniz lazımdı. Bir gün Heybeliada’ya gidip deniz suyunu ağzıma aldım, burnuma çektim. Etrafımdaki insanlar bana deli gözüyle bakmışlardır, umursamadım. Bir gün hiç unutmam, -20 derecelerin hüküm sürdüğü Moskova’dan bir iş gezisi sonrası eve uğrayıp üstümü bile değiştirmeden, ayağımda kalın botlar ve üzerimde palto ile Antalya’ya gitmiştim. Gider gitmez sahile koştum, denize yaklaştım. Yanımdaki tek ayakkabı olan botlarım ile dizlerime kadar denize girmiş olduğumu fark etmem geç oldu. Denizi çok özlüyordum, beni bir mıknatıs gibi çekiyordu. İş yaşantımı sonlandırınca, karadan denizi değil denizden karayı seyretmeye karar verdim. Şirketimin satışından elime geçen paranın bir kısmı ile içinde rahatlıkla yaşayabileceğim, dünyanın her yerine yelken açabileceğim teknemi aldım" diye anlattı.

"Dünyayı görüp, kendimi eğitmek için geziyorum"

Anouk adlı teknesiyle 1998 yılından beri dünya denizlerini gezdiğini açıklayan Ekrem İnözü, "Teknem ile uzaklara gidip oraların hayatını yaşamak istememin nedeni; bir şeylerden kaçmak, bir şeyleri ispatlamak ya da topluma arkamı dönüp, medeniyetten uzak bir yaşam sürmek değil. Kendi iç dünyamı keşfetmek, limitlerimi zorlamak, yapılamayanı yapmak gibi amaçlarım yok. Bu gezileri, dünyayı görüp, kendimi eğitmek için yapıyorum. Örnek olmak, kahraman ilan edilmek hiç derdim değil" diyerek dünya denizlerini gezmesindeki amacını ifade etti.

"En önemli sorunun temiz mazot"

Deniz tutkunu Ekrem İnözü, söyleşisinde, dünya denizlerini dolaşırken yaşadıklarını detayları ile anlatırken, söyleşiyi ilgiyle dinleyen yelken ve deniz meraklılarının da sorularını yanıtladı. İnözü, teknedeki donanımların eksiksiz olmasının önemini vurgularken, motor aksamının bakımının da önemini de kendi yaşadıklarını örnek göstererek anlattı. İnözü, dünya denizlerinde dolaşırken yaşadığı en önemli sorunun temiz mazot olduğunu belirterek, 6 ay içinde üç kez mazot deposunu temizlemek zorunda kaldığını söyledi.

Ekrem İnözü, iki saati aşan söyleşisinin ardından "Dünya Varmış 1" ve "Dünya Varmış 2" adlı kitaplarını imzaladı.