Forum Bornova, Ramazan Bayramı’nda cıvıl cıvıl olacak

Ramazan Bayramı öncesi başlayacak yaz saati uygulaması ile ziyaretçiler alışveriş ve eğlencenin keyfini daha uzun yaşayacak.

Türkiye Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşarken İzmir’in çekim merkezi Forum Bornova’nın gerçekleştireceği etkinlikler Ramazan Bayramı’na renk katacak.

Ücretsiz ikramlar

Forum Bornova Ramazan ayı boyunca olduğu gibi bayramda da ziyaretçilerine macun, limonata ve pamuk şeker ikram edecek. İzmirliler hem alışverişin keyfini doyasıya yaşayacak hem de geleneksel Ramazan’ı aratmayacak bir nostalji yolculuğuna çıkacak.

Oyunlar ile eğlence katlanacak

Ayrıca 80-90 kuşağının eğlenceli, unutulmaz oyunları Retro Games Festival alanında İzmir’in çekim merkezi Forum Bornova’nın ziyaretçileriyle buluşmaya devam edecek. Retro Games etkinliğinde tüm zamanların en çok satan kişisel bilgisayar modeli Commodore 64 ile geçmişe eğlenceli bir yolculuk yapılacak. Pinball oyunu ile katılımcılar topu hedefe ulaştırarak en yüksek puanı elde etmeye çalışacak. Ayrıca bozuk paralarla oynanan çivi futbolu, karşılıklı rakiplerin performanslarıyla tekrar hayat bulacak. Langırt oyununda çekişmeli mücadelelere sahne olacak etkinlikte ayrıca, dev oyun makineleriyle Street Fighter, Mortal Kombat, Punisher, Kick Off gibi birbirinden farklı ve dönemin en iyi oyunları ile geçmişe eğlenceli ve nostaljik bir yolculuk yapılacak.

Canlı müzik ile renkli bayram akşamları

Forum Bornova açık hava konserlerinin ilki Gökhan Keser’in sevilen şarkılarını seslendireceği akustik konserle 24 Haziran Arife Günü gerçekleşecek. Canlı müziklerin renk katacağı konserler dizisi Ramazan Bayramı’nda ve ardından yaz boyunca da devam edecek. Forum Bornova ziyaretçilerine eğlenceli ve unutulmaz anlar yaşatacak konserlerde So Soul Band, Grup Kafama Göre ve Luz Band birbirinden güzel parçaları yorumlayacak.

ForumBüs’te eğlence bayramda da devam edecek

Forum Bornova’nın etkinlik otobüsü ForumBüs’te ise yapılacak atölye çalışmaları ile ziyaretçiler keyifli anlar yaşayacak. Bayram boyunca yapılacak Keçe Atölyesi’nde minik ziyaretçiler keçeden çerçeve yapımını öğrenerek rengarenk bir bayram geçirecek. Ayrıca Forum Bornova Çocuk Kulübü özel temaları ve konuklarıyla çocukları mutlu etmeye bayramda da devam edecek.

Saat 23.00’e kadar alışveriş ve eğlence

Forum Bornova, ziyaretçilerinin Ramazan Bayramı’nın neşesini ailece daha uzun yaşayabilmeleri için çalışma saatlerini de yeniden düzenledi. Bayramın ilk günü 13.00’da açılacak Forum Bornova, yeni düzenlemeye göre bayram boyunca saat 23.00’e kadar arası açık olacak.

Forum Bornova’nın 21 Haziran’da başlayan 10.00 - 23.00 yaz saati uygulaması Eylül ayına kadar devam edecek.