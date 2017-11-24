(Özel haber) Hem sınıfı değiştirdi, hem de klasik eğitim anlayışını

Eline fırçayı alıp sınıfı rengarenk boyayan Aslı öğretmenin öğrencileri, ders sırasında müzik dinliyor, minderlere oturup masal kitabı okuyor, ayakta durmak istediklerinde sıralarında oturmak zorunda kalmıyor. Kollarını ardına kadar açan minikler, “Aslı öğretmenimizi bu kadar seviyoruz” diyerek ona olan sevgilerini gösteriyor.

İzmir’in Menderes ilçesinde bulunan Ataköy İlkokulunda öğretmenlik yapan Aslı Işık, klasik eğitim anlayışının dışında bir eğitim profili çiziyor. Birinci sınıfları okutan Aslı öğretmen, işe önce sınıfın görünümünü değiştirerek başladı. Çeşitli sponsorlar bularak sınıfın fiziki yapısını değiştirecek malzemeler alan Aslı öğretmen, velilerin ve resim öğretmeninin de yardımıyla eline fırçayı alıp sınıfı rengarenk yaptı. Sınıfa sınıf ayakkabısı ile giren öğrenciler, ders sırasında müzik dinleyebiliyor, minderleri yere serip masal okuyor.

“Özgür bir ortam”

Klasik sıraların görüntüsünün çocuklar için çok uygun olmadığını ve sert malzemeden oluştuğunu belirten Aslı öğretmen, “Bu sene birinci sınıfları okutuyorum daha önceki sınıflarda öğrencilerimin çok fazla yere oturma isteği olduğunu gördüm. Örneğin düşen kalemini almak için yere eğiliyordu ve ben görene kadar kalkmıyordu. Daha özgür bir ortam oluşturmak istedim. Takla atsınlar, oynasınlar, zıplasınlar istedim. Türkiye’de bu tip sınıflardan da örnek alarak çalışmaya başladım. Önce sponsorlar bulduk. Yazın sınıfı boyadım, sponsorlar aracılığıyla sandalye, dolap, minderler aldık. Resim öğretmenimiz duvarlara resim çizdi” dedi.

Eski sandalyelerden satranç takımları yaptı

İki yıl drama eğitimi aldığını ve bu eğitimi derslere de yansıttığını söyleyen Aslı Işık, “Bir yandan derslerimizde müzik dinliyoruz, darbuka çalıyoruz, oyun oynuyoruz. Minderleri yere serip masal kitabı okuyoruz. Bazen film veya belgesel izliyoruz. Ayrıca muhtarlıkta atıl durumda olan masa ve sandalyelerden de satranç takımları yaptım. Bu takımlar okulumuzun koridorlarına konuldu. Öğrencilerimiz teneffüslerde satranç ve dama oynuyor. Öğrencilerim oturup sadece öğretmeni dinleyen çocuklar değiller. Öğrenci dersini bitirip dans etmek istediğinde ‘tabii ki’ diyorum. Ayrıca öğrencilerim sınıfa dışarıda giydikleri ayakkabıları ile girmiyorlar. Sınıf ayakkabılarını giyip o şekilde ders işliyoruz” diye konuştu.