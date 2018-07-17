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17 Temmuz 2018 17:19

Süper Dadı Gözde Erdoğan, Forum Bornova’da

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova, ekranlarda “Süper Dadı” programıyla izlenme rekorları kıran Pedagog Gözde Erdoğan’ı okuyucularıyla buluşturuyor.

Süper Dadı Gözde Erdoğan, Forum Bornova’da

17 Temmuz 2018 17:19


Forum Bornova D&R mağazasında 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek imza gününde okuyucuyla buluşacak olan ünlü Pedagog Gözde Erdoğan, çok satan kitaplarını ziyaretçileri için imzalayacak.


2013 yılında yürütücü sunuculuğunu yapmaya başladığı “Süper Dadı” isimli televizyon programıyla geniş kitlelere seslenen Erdoğan, çocuk dilinden anlamak ve çocuklara aslında küçük insanların hak ettiği saygıyı verebilmek adına metotlar ve mesajlar ileterek milyonlarca aileye rehber oldu. Süper Dadı’nın yanı sıra Gözde Erdoğan’ın kaleme aldığı Hayat Evde Başlar, Hayat Oyunla Başlar 0-3 Yaş, Hayat Oyunla Başlar 3-6 Yaş, Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar kitapları da oldukça popüler.




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