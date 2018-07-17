Süper Dadı Gözde Erdoğan, Forum Bornova’da

Forum Bornova D&R mağazasında 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 18.00’de gerçekleştirilecek imza gününde okuyucuyla buluşacak olan ünlü Pedagog Gözde Erdoğan, çok satan kitaplarını ziyaretçileri için imzalayacak.

2013 yılında yürütücü sunuculuğunu yapmaya başladığı “Süper Dadı” isimli televizyon programıyla geniş kitlelere seslenen Erdoğan, çocuk dilinden anlamak ve çocuklara aslında küçük insanların hak ettiği saygıyı verebilmek adına metotlar ve mesajlar ileterek milyonlarca aileye rehber oldu. Süper Dadı’nın yanı sıra Gözde Erdoğan’ın kaleme aldığı Hayat Evde Başlar, Hayat Oyunla Başlar 0-3 Yaş, Hayat Oyunla Başlar 3-6 Yaş, Ben Ne Söylerim Çocuğum Ne Anlar kitapları da oldukça popüler.