"Teşekkür ederim öğretmenim"

Video, kısa sürede paylaşım rekoru kırarken Twitter’da da ilk üçe girdi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün tüm öğretmenlere yönelik hazırladığı teşekkür ederim videosu sosyal medyada saniyeler içerisinde tıklanma rekoru kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve sanatçıların da destek verdiği klipte toplumun her kesiminden onlarca kişi öğretmenlere teşekkür etti, duygularını paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan videoya Türkiye’nin dört bir yanından da destek yağdı. Video, saniyeler içerisinde Twitter’da 14. sıradan 3. sıraya yükseldi. İzmir İl Milli Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenlik mesleğinin gönül işi olduğunu belirterek eğitimin içerisinde yer almış herkesin öğretmenlere teşekkür etmesinin önemine vurgu yaptı.