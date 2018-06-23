Ülkü ocaklarından gençlik şöleni

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı ‘Milli Dava Milli Duruş’ temalı İzmir Ülkü Ocakları 3. Gençlik Şölenini on binlerin katılımıyla Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirdi. Şölene çok sayıda İzmirlinin yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, 27. Dönem Milletvekili Adayları, , İlçe Ocak Başkanları ve yönetimi, MHP İlçe Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun babası Fuat Çakıroğlu katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Ömür Raşit Tayfur “Hepimizin yakinen bildiği üzere Büyük Türk Milleti ve Devleti çok çetin bir yol ayrımından geçmektedir. İnanıyor ve iman ediyorum ki Büyük Türk Milleti, selametinin devamı için varlığının ebed-müddet olması için en doğru kararı gerçekleştirecek olan seçimlerde verecektir. Tarihinin başladığı noktadan itibaren milletimiz kendisine vurulmak istenen zincirleri, prangaları kıra kıra, önüne çekilmek istenen duvarları yıka yıka bugünlere gelmiştir” dedi.

“Bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak için cumhur ittifakı”

Bin yıllık kardeşliğin devam etmesi için Cumhur İttifakı Millet aklının önemine vurgu yapan Tayfur, “Liderimizin işaret ettiği üzere 24 Haziran’dan sonra Milliyetçi - Ülkücü Hareket ülkemizin yönünü ve geleceğini doğrudan tayin etme noktasında daha etkin, daha güçlü bir rol üstlenecektir. Bizler biliyor ve inanıyoruz ki her zaman haklı çıkmış Bilge Liderimiz yine haklı çıkacaktır” diye konuştu.

"İpsiz sapsızla bağımız yoktur"

Tayfur, şunları söyledi, “Ülkülerini taşıma şerefini yerine getirememiş talihsizler sürüsü bilmeliler ki gittikleri yol karanlık bir yoldur. Siyasi ikbal kaygıları gözlerini kör etmiş, kimlerle yan yana geldiklerini, hangi emellere hizmet ettiklerini, memlekete ve millete nasıl bir zarar çabası içinde olduklarını göremez hale gelmişlerdir. Hatayı yapan bedelini ödemekle mükelleftir. Hırslarının kurbanı olmuş, milletin değerlerine uzak bir zevat bizim sloganlarımızı çalarak siyasi medet ummaktadır.”

Başkan Tayfur’dan MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ve MHP MYK Üyesi 27. Dönem Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu’da 24 Haziran seçimlerine yönelik konuşma yaptılar.