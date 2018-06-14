Bu ev 3 kişiye mezar oldu

Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (4) aniden bastıran yağış sonrası evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sel sularında boğulan 3 kişinin cenazesini evden çıkardı.

Sel sularının bastığı ev ve içerisinde bulunan eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yapılan incelemenin ardından anne ile çocuklarına mezar olan ev ile birlikte çevre evler de boşaltıldı.