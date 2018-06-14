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14 Haziran 2018 12:01

Bu ev 3 kişiye mezar oldu

Kahramanmaraş’ta yaşanan sel felaketinde anne ve 2 çocuğunun boğularak hayatını kaybettiği bodrum kattaki ev sel sonrası kullanılamaz hale geldi.

Bu ev 3 kişiye mezar oldu

14 Haziran 2018 12:01


Onikişubat ilçesi Akçakoyunlu Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın zemin katında yaşayan Fatma Uşak (38) ile çocukları Mevlüt Uşak (10) ve Ali Osman Uşak (4) aniden bastıran yağış sonrası evlerinde mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ve arama kurtarma ekipleri uzun uğraşlar sonucunda sel sularında boğulan 3 kişinin cenazesini evden çıkardı.


Sel sularının bastığı ev ve içerisinde bulunan eşyaların tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yapılan incelemenin ardından anne ile çocuklarına mezar olan ev ile birlikte çevre evler de boşaltıldı.




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