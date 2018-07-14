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14 Temmuz 2018 17:16

Yaylada doğum sancısı tutan hamile kadın için seferber oldular

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesinde 2 bin 600 metre rakımlı yaylada doğum sancısı başlayan kadın, jandarma, 112 acil servis ve avcılardan oluşan ekibin 4 saatlik yoğun çabası sonucunda ambulans helikopterle kaldırıldığı hastanede sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi.

Yaylada doğum sancısı tutan hamile kadın için seferber oldular

14 Temmuz 2018 17:16


Nurhak ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Gülce ailesi, bir süre önce Nurhak Dağı eteklerinde bulunan Karaboyun Yaylası’na çıktı. Aile fertlerinden 8 aylık hamile olan Derya Gülce’nin (36), gece saat 03.00 sıralarında doğum sancısı başladı. Gülce’nin ağrılarının artması üzerine, durum 112 acil servise bildirildi. 112 acil servis ekipleri, 2 bin 600 metre rakımda bulunan yayladaki vakaya ulaşmak için Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçti. Bölgeyi iyi bilen jandarma, avcılar ve sağlık personelinden bir ekip oluşturuldu. Ekibin oluşturulması ile eş zamanlı olarak, hamile kadının durumu hakkında Sağlık Bakanlığına bilgi verildi. Sağlık Bakanlığı, kurtarılmayı bekleyen Derya Gülce ile karnındaki bebeğin, biran önce hastaneye yetiştirilmesi için hemen ambulans helikopter tahsis etti. Kurtarma ekibi, gece karanlığında araçlarla yola çıktı. Bir süre ilerleyen ekip, arazi şartlarının araç geçişine izin vermemesi üzerine yolun kalan kısmına yaya olarak devam etti. Yaklaşık 2 saatlik zorlu yürüyüşün ardından aileye ulaşıldı. Acı içindeki Gülce’nin ilk müdahalesi, kurtarma ekibindeki sağlık görevlileri tarafından yapıldı. Gülce’yi, hastaneye yetiştirecek ambulans helikoptere götürmek için zamanla yarış başladı. Sedyeye alınan Gülce, ekipteki görevlilerce elde taşınarak düzlük alana inen ambulans helikoptere ulaştırıldı.


Ambulans helikopterle Kahramanmaraş Necip Fazıl Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine sevk edilen Derya Gülce, hemen ameliyata alındı. Gülce, burada bir kız bebeği dünyaya getirdi. 8 aylık doğan bebek, yeni doğan yoğun bakım ünitesine alınırken annenin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.




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