Başsavcı Ağca için veda yemeği düzenlendi

Düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Önder Şevik ve kurum müdürleri katıldı.

Veda programının kendisini onurlandırdığını ifade ederek sözlerine başlayan Başsavcı Ağca “Burada 3,5 yıl görev yaptım ama dolu dolu bir 3,5 yıl oldu. Karabük ili benim göz ağırlarımdan birisi, başarılı olarak addedilmenin en önemli noktalarından birisi beraber çalıştığım arkadaşlarımın ve Karabük halkının bize gösterdiği sevgi ve saygıdır. Görev yaptığımız dönem zor bir dönemdi ama Karabük halkı başta olmak üzere çalışma ortamında beraber olduğumuz Mülki İdare Amirleri ile Kamu Kurum müdürleri ile uyumlu ve seviyeli bir çalışma dönemimiz oldu. Siyasetçilerimiz ve Milletvekillerimiz de bu olumlu çalışma dönemine önemli katkı sundular. İlimizde bir kızımız oldu Karabük’le ile ilgili böyle güzel anılarımız var ileride bu güzel anlarını sürekli hatırlayacağız. Benden yana hakkınız helal olsun siz de hakkını helal edin” dedi.

Bir başsavcı uğurlamaktan ziyade çok sevdiği bir arkadaşını dostunu ve kardeşini mekan anlamında uğurladıklarını belirten Vali Çeber “Bir çoğunuzun da öyle hissettiğinizin de farkındayım. Başsavcımız hem adliye içerisinde hem kurumlar nezdinde hem de ilimizde, çokça temas ettiği noktalarda kendisini çokça sevdirmiş, çok güzel bir isim ve çok güzel izler bırakarak gidiyor. Başsavcımızın çalıştığı dönem memleketimizin en hassas olduğu dönemlerden birisiydi. 15 Temmuz hain darbe kalkışması gibi süreci yaşadık, gördüğüm ve bildiğim için söylüyorum bu süreci Türkiye’de en iyi yürüten illerden birisiyiz. Bu anlamda başsavcımızın emeği ve çalışması büyüktür. Vedalar zordur, başsavcımızı çok sevdik az önce de söylediğim gibi sadece mekan ayrılığımız olacak bundan sonra dostluğumuz iletişimimiz her daim devam edecektir. Gittiği yerde de böyle başarılı hizmetler verecektir. Kendisine eşine ve çocuklarına sağlık mutluluk diliyorum. Karabük için yaptığı tüm hizmetler için Karabük adına teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yemeğin sonunda Başsavcı Ağca protokol üyeleri ve davetlilerle vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.