Diğer
Kategoriler
13 Ağustos 2018 17:02

Belgesel film yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında dereceye giren filmler belli oldu.

Belgesel film yarışmasında dereceye girenler belli oldu

13 Ağustos 2018 17:02


Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu. Başvurusu alınan 63 belgesel filmde kriterlere uygun olan 21 profesyonel, 21 amatör olmak üzere 42 tanesi elemelere katılırken, her iki dalda ilk üç ve Süha Arın özel ödülünün sahipleri belli oldu. Deniz Girginkoç Nazik yönetmenliğindeki, ‘Sürünün zor yolculuğu’, Neslihan Semerci yönetmenliğindeki, ‘Kıymetli bir bina öyküsü’, Sezer Ağgez yönetmenliğindeki: TARİZ; ‘Dişe diş, söze söz’, Tayfun Tanju Kara yönetmenliğindeki: ‘Anadolu Kadınları Teşkilatı; Baciyan-i RUM’, Zeki Koyuncu yönetmenliğindeki, ‘Pelikül’, Zeki Koyuncu-Hasan Akıncı yönetmenliğindeki: ‘Nakavt’, Zeynep Südinç yönetmenliğindeki: ‘Peki Şimdi Nereye?’ filmleri amatör ve profesyonel dalda ödül almaya hak kazandı.


Alanında ilk ve tek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına ilgi gösteren ve yarışmaya vakit ayıran jüri üyelerine ve belgesel severlere teşekkür edilirken, dereceye girenler tebrik edildi. Profesyonel ve amatör dalda dereceye giren ilk 3 film ile Süha Arın özel Ödülüne layık görülen isimler ve filmleri festival ödül töreninde açıklanacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARABÜK HABERLERİ
KARABÜK HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç