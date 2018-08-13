Belgesel film yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı ve bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu. Başvurusu alınan 63 belgesel filmde kriterlere uygun olan 21 profesyonel, 21 amatör olmak üzere 42 tanesi elemelere katılırken, her iki dalda ilk üç ve Süha Arın özel ödülünün sahipleri belli oldu. Deniz Girginkoç Nazik yönetmenliğindeki, ‘Sürünün zor yolculuğu’, Neslihan Semerci yönetmenliğindeki, ‘Kıymetli bir bina öyküsü’, Sezer Ağgez yönetmenliğindeki: TARİZ; ‘Dişe diş, söze söz’, Tayfun Tanju Kara yönetmenliğindeki: ‘Anadolu Kadınları Teşkilatı; Baciyan-i RUM’, Zeki Koyuncu yönetmenliğindeki, ‘Pelikül’, Zeki Koyuncu-Hasan Akıncı yönetmenliğindeki: ‘Nakavt’, Zeynep Südinç yönetmenliğindeki: ‘Peki Şimdi Nereye?’ filmleri amatör ve profesyonel dalda ödül almaya hak kazandı.

Alanında ilk ve tek olan Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışmasına ilgi gösteren ve yarışmaya vakit ayıran jüri üyelerine ve belgesel severlere teşekkür edilirken, dereceye girenler tebrik edildi. Profesyonel ve amatör dalda dereceye giren ilk 3 film ile Süha Arın özel Ödülüne layık görülen isimler ve filmleri festival ödül töreninde açıklanacak.