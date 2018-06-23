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23 Haziran 2018 15:39

Karabük’te yeni kurulan engelliler derneği faaliyete başladı

Karabük’te yeni kurulan Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Derneği faaliyetlerine başladı.

Karabük’te yeni kurulan engelliler derneği faaliyete başladı

23 Haziran 2018 15:39


Engelli vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Derneği 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren faaliyetlere başladı. Dernek Başkanı Sevim Karaman Karadayı, amaçlarının engelli ve engelsiz insanları bir araya getirmek olduğunu, dernek tüzüğünde belirtilen 51 adet spor ve değişik faaliyetlerle birlikte engelli olanların moral ve motivasyonlarını yükseltmek olduğunu belirterek, “Böylece engelsiz insanlarımızın hem engelli insanların neler başarabildiklerini bire bir yaşamalarını ve katkıda bulunmalarını sağlamak hem de kendilerinin de her an için engelli adayı olduklarını hatırlatmaktır” dedi.


Karabük Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Derneği’nin, Karabük’te bulunan engelli olan bütün insanlara ulaşması ve her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli sportif faaliyetlerde bulunduğunu belirten Karadayı, herkesin derneğe üye olmasını ve sponsor olmak isteyen bütün iş adamlarını ve esnafları derneğe beklediğini söyledi.


Ayrıca Karadayı, dernek aracılığı ile Hendek OSB Müteşebbisler Derneği Başkanı ile yönetimi tarafından ihtiyaç sahiplerine bağışlanan 5 adet tekerlekli sandalye bağışı için teşekkür etti.




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