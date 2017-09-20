Kaymakam Serin yol çalışmalarını yerinde inceledi

Serin, beraberinde İl Genel Meclisi üyesi Kamil Ünal, Özel İdare Müdürü Bülent Ceylan ve İl Özel İdare personeli Eskipazar yetkilisi Mustafa Yeşil ile birlikte ilçeye bağlı İmanlar, Kuzviran, Deresoplan, Hamamlı Köyleri ile Ortaköy - Gözlü köyleri grup yolunda devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Samet Serin ve beraberindeki heyet İmanlar köyünde yapımı devam eden asfalt altı malzeme serilmesi ile Kuzviran ve Deresoplan köyü Gözyeri Mahallesinde yapımı devam eden asfalt altı malzeme serme ve sıkıştırmayı inceledi.

Serin ayrıca, Kuzviran ve Hamamlı köylerinde yapımı tamamlanan ve Hamamlı köyü İsmetpaşa Mahallesinde yapımı devam eden kilitli parke döşeme çalışmalarını inceledikten sonra Ortaköy - Gözlü köyleri grup yolunda yapılan yol genişletme çalışmalarını da yerinde takip ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.