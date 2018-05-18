Köpeğin sahibi annesiz kalan yavru köpekleri marketten aldığı sütle beslemeye çalışıyor.

Köpeğin sahibi Kenan Akın, Tapduk Emre Mahallesi 1598 Sokak’ta bulunan evinin bahçesindeki yuvadan aniden ortadan kaybolan ve 10 yavrusu ortada kalan Golden cinsi Şila isimli köpeğini her yerde arıyor.

"Marketten aldığım sütle beslemeye çalışıyorum”

Yavru köpeklere anneleri gibi iyi bakamadıklarını belirten Kenan Akın, "Dün sabahleyin bahçedeki yuvasının önünde yavrularını emzirirken benim çocuklar görmüş. Sabah 9’dan sonra aniden ortadan kaybolmuş ve bir daha da görülmemiş. Şu anda yavrular açlar. Biz elimizden geldiği kadarıyla marketten aldığımız sütle karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Ölüme de terk etmeye vicdanımız el vermedi. Sonuçta onlarca can taşıyor. Şila’nın kendiliğinden yavrularını bırakarak gittiğini düşünmüyoruz. Mutlaka onu birileri götürdü diye düşünüyoruz. Benim tek isteğim duyarlı vatandaşların anne köpeği görmeleri halinde bize 0536 589 72 28 numaralı telefondan haber vermeleridir. Bu yavrular annesiz kalmasın” dedi.