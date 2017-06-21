Doktorun kullandığı otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastanede doktor olduğu öğrenilen Ali Şekerci’nin (52), kullandığı 70 DR 062 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole indi. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.B.Ş (10), Ayşe Şekerci (50) ile Mehmet Solmaz ( 29), yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin çarptığı ağaç kökünden koparak parçalanırken, araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.