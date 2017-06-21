Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 00:54

Doktorun kullandığı otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Karaman’da doktorun kullandığı otomobilin ağaca çarparak şarampole inmesi sonucu 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

Doktorun kullandığı otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

21 Haziran 2017 00:54


Kaza, saat 22.30 sıralarında Karaman-Konya Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, özel bir hastanede doktor olduğu öğrenilen Ali Şekerci’nin (52), kullandığı 70 DR 062 plakalı otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra şarampole indi. Kazada sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.B.Ş (10), Ayşe Şekerci (50) ile Mehmet Solmaz ( 29), yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada otomobilin çarptığı ağaç kökünden koparak parçalanırken, araçta da büyük çapta maddi hasar oluştu.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KARAMAN HABERLERİ
KARAMAN HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
KARAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:21
  • Öğle :12:59
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:18
  • Yatsı :22:07
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!