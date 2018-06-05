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05 Haziran 2018 16:09

Karaman, Bayram’da tatlı su içecek

Karaman Belediyesi ve Devlet Su İşleri işbirliğinde yürütülen İbrala Barajı İçme Suyu Projesi hizmete alınıyor.

Karaman, Bayram’da tatlı su içecek

05 Haziran 2018 16:09


Karaman için hayati öneme sahip projelerden birisi olan İbrala Barajı İçme Suyu Projesinde tüm çalışmalar ve test aşamaları tamamlandı. Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan ve DSİ Konya Bölge Müdürü Birol Çınar çalışmaların tamamlandığı terfi merkezinde incelemelerde bulundu. İbrala Barajı İçe Suyu Projesinin uzun yıllar Karaman’ın içme suyu ihtiyacını karşılayacağını ifade eden Çalışkan, şunları kaydetti; “ Karamanımız için son derece önemli bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. İbrala Barajı İçme Suyu Projesinde çalışmalar tamamlanmış vaziyette. Allah izin verirse 11 Haziran’da içme suyu terfi merkezinden şehir içi şebekeye su verilmeye başlanacak. Terfi merkezinden çıkan içme suyu yaklaşık 27 kilometre mesafesi bulunan hattı takip ederek şehre ulaşacak. İnşallah Ramazan Bayramında Karaman’daki tüm musluklardan daha kaliteli ve daha sağlıklı tatlı su akacak.


Projenin hayata geçirilmesinde bizlere destek olan Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.




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