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07 Ocak 2017 12:56

Vali Tapsız’dan şehit ailesine ziyaret

Vali Tapsız’dan şehit ailesine ziyaret

07 Ocak 2017 12:56

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, Şırnak’ta terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan özel harekat polisi Hakan Yılmaz’ın ailesini ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Servet Türegün’ün de eşlik ettiği ziyarette son yaşanan terör olaylarına değinen Vali Tapsız, “Ülkemiz ve milletimizin birliği ve bekası için toprağa düşen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet geride kalanlarına sabırlar diliyorum” dedi. Şehit polis memuru Hakan Yılmaz’ın da ülkemize kast eden terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehadete yürüdüğünü söyleyen Tapsız, “Vatanımızın ve milletimizin birliğine ve kardeşliğine kast eden harici ve dahili şer odakları hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklardır. Bu vatan sahipsiz değildir. Hakan Yılmaz gibi vatan evlatları sayesinde bu millet ve bu ülke şahlanışını ve yükselişini sürdürmeye devam edecektir” dedi. Tapsız, karanlık odakların ülkemizde yaptıkları terör saldırılarının amacının ülkemiz ve milletimiz arasında korku havası oluşturarak ülkemizin istikrarlı yürüyüşünü sabote etmeye yönelik olduğunu söyledi.
Yapılan bu alçakça saldırıların bizi asla yıldıramayacağını ve doğru bildiğimiz hak yolundan döndüremeyeceğini söyleyen Tapsız, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Devlet olarak şehidimizin emanetine sahip çıkmak da bizim boynumuzun borcudur. Devletimizin illerdeki en yüksek temsilcileri olarak bizler her daim sizin yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Ziyarette, şehit Hakan Yılmaz’ın kızlarıyla yakından ilgilenerek onlarla bir süre sohbet eden Vali Tapsız, iki adet dizüstü bilgisayarı şehidin kızlarına hediye etti. Şehit Hakan Yılmaz’ın ailesi, Vali Tapsız’ın kendilerini ziyaret etmelerinden dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek Vali Tapsız’a ve beraberindeki heyete teşekkür ettiler.
Vali Tapsız, ziyaretin sonunda İstanbul’daki saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlara ve son olarak geçtiğimiz gün İzmir Adliyesi önünde düzenlenen saldırıyı önlemeye çalışırken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’e Allah’tan rahmet geride kalanlarına ve Türk milletine sabırlar diledi.



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