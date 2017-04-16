Bakan Arslan oyunu Kars’ta kullandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyunu kullanmak üzere Gazi Ahmet Muhtar Paşa İlköğretim Okuluna geldi. Arslan, sandık görevlilerini tek tek ziyaret ederek, kolaylıklar diledi. 1057 nolu sandıkta oyunu kullanan Bakan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin her ilinde görevli arkadaşlarımız var. Amaç demokrasinin tecellisi adına insanımızın sağduyusunun, kararının sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması. Dolayısıyla sizin nezdinizde Türkiye’nin her yerinde görev yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz demokrasinin tecellisine katkı koydukları için. Elbette ki milletimize çok çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bakan Arslan, “Sağduyusuyla huzur içerisinde, kardeşlik içerisinde sandık başına gidiyor ve kararını verecek. Tabi milletin kararı herkes için baş göz üste, bizim için de geçerli. İnşallah ülkemizin, insanımızın bu ülkede bugünden sonra çocuklarımızın da, torunlarımızın da yaşayacağını düşünerek, onlar için de, onların geleceği için de hayırlı, uğurlu, sağlıklı bir karar olur. Ve tabi ki milletin kararı olduğu için de başımızın, gözümüzün üstüne tekrar söylüyorum” diye konuştu.

Bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesinin görevinin başında olduğunu belirten Bakan Arslan, “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak bizde özellikle birkaç gündür teyakkuzdayız. Bugün 100 bin kişilik bakanlık ailesi her yerde görevinin başında. Arkadaşlarımızın yaptığı gibi herhangi bir aksaklık olmaması, bir eksiklik olmaması, sürecin sağlıklı bir şekilde sonuçlanması adına gayret sarf ediyorlar. İnsanımızın bunu bilmesinde fayda var. Ve tabi ki kendi arkadaşlarıma da bu vesileyle çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. İnşallah huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde güzel bir süreç yürüyor. Bunun akşama kadar böyle devam etmesi, sonrasında da insanımızın kararına tezahür tecellisi olacak. Buna da herkes saygı duyacak” şeklinde konuştu.

Bakan Arslan, AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte oy kullanmaya gelen vatandaşlarla da ayaküstü sohbet etti. Arslan, daha sonra okuldan ayrıldı.