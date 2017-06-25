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25 Haziran 2017 12:40

Kağızman’da bayram tebrikleri yapıldı

Ramazan bayramı nedeniyle Kağızman’da protokol ve vatandaşlar kurumlar ile bayramlaştı.

Kağızman’da bayram tebrikleri yapıldı

25 Haziran 2017 12:40


Bayramlaşma programına Kağızman kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Karaçam, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


Belediye çay bahçesinde vatandaşlar ile bayramlaşan protokol üyeleri daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tabur Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Merkezini ziyaret ederek görevi başında olan asker ve polisler ile bayramlaştılar.


Kağızman kaymakamı Ercan Öter Ramazan bayramının ülkemize, ilçemize, tüm insanlığa huzur ve kardeşlik getirmesini dileyerek böyle anlamı bir günde asker ve polisini yalnız bırakmayarak bayramlaşmaya gelen herkese teşekkür etti.




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