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15 Nisan 2017 22:34

Patpat devrildi: 1 ölü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Patpat devrildi: 1 ölü

15 Nisan 2017 22:34


Edinilen bilgiye göre, Çilekçe Köyü Taşpınar Mahallesi’nde 62 yaşında Ekrem Bağlan, patpat diye tabir edilen tarım aracıyla bahçesinden yüklediği odunları evine getirdikten sonra aracın yönünü çevirmek için virajdan dönüş yaparken aracın devrilmesi sonucu araçta sıkıştı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Ekrem Bağlan’ın naaşı, cenaze aracıyla Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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