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17 Temmuz 2018 17:42

32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakınlarına ziyarete gelince yakalandı

Hakkında ’silahla yağma’ suçundan 32 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakınları için ziyarete geldiği Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakınlarına ziyarete gelince yakalandı

17 Temmuz 2018 17:42


Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından ‘silahla yağma’ suçundan 32 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.S. (52) polis ekipleri tarafından yapılan detaylı bir çalışma sonrasında takibe alındı. Şehir dışından Kayseri’deki yakınları için ziyarete geldiği belirlenen M.S.’nin olabileceği muhtemel adreslere eş zamanlı baskın yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, M.S.’yi yakalayarak gözaltına aldı.


M.S. hakkındaki adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.




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