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Çerkesler TRT Çerkes'in açılması için miting düzenleyecek

TRT Çerkes Miting Komitesi Başkanı Selçuk Bağlar, TRT Çerkesi’in açılması için pazar günü Kayseri’de miting düzenleyeceklerini duyurdu.

TRT Çerkes Miting Komitesi Başkanı Selçuk Bağlar, TRT Çerkesi'in açılması için pazar günü Kayseri'de miting düzenleyeceklerini duyurdu.


Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen TRT Çerkes Miting Komitesi Başkanı Selçuk Bağlar, düzenleyecekleri miting hakkında bilgiler verdi. TRT Çerkes'in açılması için girişimlerine devam edeceklerini belirten Bağlar, "Son 15 yıllık dönem süresince hükümet tarafından yürütülen politikaların tamamında Türkiye Çerkesleri yok sayılmıştır. Açılım ve Demokratikleşme çalışmasından, TRT'nin yeniden yapılandırmasına kadar birçok alanda hükümet yeni politikalar belirlemiştir. Ne var ki ne açılım ve demokratikleşme hamlesinde ne de TRT'nin 41 dünya dilini kapsayan yeniden yapılandırmasında Çerkez halkına ve Çerkes diline yer verilmemiştir” dedi.


Yaşanan durumun Türkiye Çerkeslerini derinden üzdüğünü ifade eden Başkan Bağlar, “16 Eylül Pazar günü fuar alanında Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkanına sesleneceğiz. Mitingin tek gündemi ve tek esası sesimizin duyurulmasıdır. TRT Çerkes Miting komitesi olarak bizler, TRT'nin 24 saat Çerkesçe radyo ve televizyon programı yapmasını istiyoruz. Çerkes toplumunun önemli yapı taşlarından biri olan dilimizin ve kültürümüzün sürdürülebilmesi için TRT'nin Çerkesce yayın yapması gelinen noktada şart olmuştur. Miting Kayseri Fuar Alanı içerisinde yapılacak olup, saat 13'de başlayacak. Valilik tarafından tüm izinleri alınan mitingimizde konuşmacılar TRT Çerkes'in gerekliliği hakkında bilgiler verecektir” diye konuştu.

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