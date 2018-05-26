Develi’nin örnek muhtarı yine iş başında

Daha önce ‘İhtiyacın varsa al yoksa getir’ kampanyası ile yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını karşılayan Muhtar Muzaffer Yıldız, Ramazan ayı dolayısıyla kolları sıvadı. Yardımsever muhtar bu kez de mahallesindeki yardıma muhtaç 50 aileye her iftarda sıcak yemek ve ekmek dağıtıyor.

“Muhtar olarak görevimiz”

Muhtar olarak görevinin, mahallesindeki vatandaşların derdiyle ilgilenmek olduğunu söyleyen, Yıldız, yardım kampanyasına dair, “Ramazan ayı münasebetiyle 50 ihtiyaç sahibi ailemize sıcak yemek ve ekmek dağıtımı hizmetinde bulunuyoruz, Ramazan ayı bitene kadar bu hizmetimiz devam edecek. Durumu iyi olanları da bu güzel hizmete davet ediyorum” dedi.