En Kazançlı Bayram Alışverişi Meysu Outlet’te

Meysu Outlet Alışveriş Merkezi, birbirinden ünlü markaların Meysu Outlet’e özel indirimleri ve fırsatlarıyla bayramı kazançlı geçirmek isteyenlerin tek adresi olacak.

Ziyaretçilerine her zaman kaliteyi ve uygun fiyatı bir arada sunan Meysu Outlet, ünlü markaların Ramazan Bayramı’na özel fırsatlarıyla yine dopdolu. Hem kaliteli hem de uygun fiyatlı alışverişin adresi olan Meysu Outlet Alışveriş Merkezi’ndeki Lc Waikiki, Flo,Penti, Defacto, Colins, Hatemoğlu, Kiğılı, Hummel, Atasun Optik,Özdilek gibi seçkin markalarının bayrama özel fırsatlarını kaçırmayın!

Meysu Outlet AVM geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram boyunca alışveriş süresini uzattı. 13-14 Haziran tarihleri arasında 10:00-00:00 arasında hizmet verilecek olup Bayramın ilk günü 14:00-22:00 saatlerinde faaliyet gösterecektir.. 16- 17 Haziran tarihlerinde 10:00-22:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

Yönetimi JLL tarafından yapılan, Gülsan Gıda San ve Tic. Aş yatırımı olan açıldığı günden itibaren gerçekleştirdiği etkinlik ve kampanyalar ile, Kayseri ve çevresine hizmet eden Meysu Outlet AVM, bu bayram da büyük indirim ve fırsatlarıyla sizleri bekliyor.