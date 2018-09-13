Jandarmadan çiftçileri dolandıran organize suç örgütüne darbe

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlere alıcı bulacaklarını söyleyerek çiftçileri dolandıran ve 800 bin TL'lik kazanç sağladıkları belirlenen 16 kişiden 13'ünü düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan ve Bünyan Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ettiği soruşturmada, S.B., L.A., B.K., Ö.U., M.T., F.K., H.A., L.Ö., İ.B., S.B., G.Ş., M.Ş., G.T., A.D., R.O. ve S.S. isimli şahısların 13 farklı ilde yaklaşık 20 mağdur çiftçiyi arpa, buğday ve yulaf gibi ürünlerine alıcı bulacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Şahısların Kayseri, Mersin ve Kırıkkale illerinde ikamet ettikleri tespit edildi ve zanlıların yakalanması için 16 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Organize Suç Örgütü şüphelisi 13 kişi suç aleti eşyalarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Firari durumda olanların ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan 13 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.