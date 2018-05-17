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17 Mayıs 2018 14:57

Kayseri’de Devriye Ekipler Amirliği’nın 5 aylık çalışması

Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından 5 ay boyunca yapılan çalışmalar çok sayıda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişek bıçak, tütün ve kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri’de Devriye Ekipler Amirliği’nın 5 aylık çalışması

17 Mayıs 2018 14:57


Edinilen bilgiye göre Devriye Ekipler Amirliği tarafından 1 Ocak ve 14 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda bin 117 aranan şahıs yakalandı. Çalışmalar çerçevesinde 115 adet ruhsatsız tabanca, bin 65 adet tabanca fişeği, 153 adet ruhsatsız 17 adet ruhsatlı av tüfeği ve bu tüfeklere ait 693 adet fişek, 355 adet kuru sıkı tabanca ve 2 bin 172 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Ekipler ayrıca 338 adet bıçak, 246 kilo kaçak tütün ve 10 bin 759 paket kaçak sigara ile 17 adet kaçak cep telefonu ele geçirdi.


Yetkililer, çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.




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