Diğer
Kategoriler
23 Kasım 2017 10:16

KOAH’a klarnetle dikkat çektiler

Melikgazi Hastanesi, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı’na (KOAH) dikkat çekmek amacıyla nefesli çalgı klanertle söyleşi düzenledi.

KOAH’a klarnetle dikkat çektiler

23 Kasım 2017 10:16


Melikgazi Hastanesi tarafından KOAH Farkındalık Ayı’nda, KOAH’a dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinlik düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, önce Göğüs Uzmanı Mustafa Demirel tatafından söyleşi düzenlendi, ardından da nefesli çalgılardan klanert ile konser verildi.


Etkinlik konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Mustafa Demirel, Türkiye’de her 5 kişiden 1’inde kronik bronşitin gözüktüğünü kaydetti. Demirel, “Biz Melikgazi Hastanesi olarak KOAH Farkındalık Ayında farklı bir şey yapalım istedik. Hastalıklarla ilgili programlarda genelde hastalarla yapıyoruz ama biz bugün nefesli çalgılardan klarnet ile KOAH hakkında vatandaş ile bilgilendirme toplantısı yaptık. Kronik bronşit ülkemizde her 5 kişiden 1’inde gözüken, önemli bir ekonomik maliyeti olan ve geri dönüşümü olmayan, farkındalık yapılmasıyla birlikte hastalığın ilerlemesi önlenen bir hastalıktır. Kronik bronşit ülkemizde önemli sağlık problemlerinden biridir” ifadelerini kullandı.


Kronik bronşitin Türkiye’de 3. en sık ölüm sebeplerinin başında geldiğini kaydederek, “Nefes darlığı, öksürük ve balgam şikayeti olan ve risk faktörleri ile temas eden bir hastalıktır. 40 yaşının üzerinde sık gözleniyor. Tanısı çok basit bir test ile 5 dakikada konulabiliyor. Tanı konulduktan sonra tedavinin başlaması ile birlikte bu hastalığın ilerlemesini önleyebiliyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
4
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    4°C
  • Cuma
    4°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Sisli
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç