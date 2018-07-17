M.Akif Ersoy Mahallesinde sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı

Akif Ersoy Mahallesi’ndeki sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.

Sıcak asfalt serim işinin tamamlanmasının ardından yol çizgi çalışmalarının da tamamlandığını ve verilen sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar,

“M. Akif Ersoy Mahallemiz de hak ettiği güzelliğe kavuşmuş oldu. Sabırlarından ve hoşgörülerinden dolayı mahalle sakinlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Cabbar, "İnşallah bu yıl için planladığımız 50 bin tonluk sıcak asfalt çalışması ile bütün mahallelerimiz aynı güzelliklere kavuşacaklardır” diye konuştu.