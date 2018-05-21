Milletvekili Yıldız KTO’yu ziyaret etti

Yıldız’a ziyaretinde, AK Parti İl Başkan Vekili Fatih Hasyüncü, İl Yürütme ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hamdi Somdaş, Doğan İçingir, Murat Yıldız ve Gençlik Kolları Başkanı aynı zamanda Yürütme Kurulu Üyesi Hasan Nuri Kuş ile Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanlık Divanı üyeleri eşlik etti.

KTO’nun yeni yönetimine başarılar dileyen Yıldız, “Büyük gayretler sonucunda göreve gelen Başkan Ömer Gülsoy ve beraberindeki yönetimi tebrik ediyor, görev süresi boyunca hayırlı hizmetlere imza atmalarını diliyorum. Ticaretiyle ün salan şehrimizin en büyük değerlerinden olan Kayseri Ticaret Odası’nın adının ticaretle, yaptığı işlerle anılması doğru olandır. Doğruyu yaptıkça güçleneceğiz, tarihte yanlış yapanlar daima zayıflamışlardır. Buralar gelip geçici, yapılan hizmetler kalıcı. Umuyorum ki, gün sonunda kazanan daima Kayseri ve ülkemiz olsun” dedi.

Ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Gülsoy ise, “Sizleri burada gördükçe onur duyuyoruz. Ticaretin konuşulacağı yerde başka konularla gündeme gelerek ticaret erbabını ticarete küstüren ve hallolması acil konuların çözüm odağı olmak yerine işi karmaşaya götüren olunması, bizleri ziyadesiyle üzdü. İstiyoruz ki; artık yapacağımız doğru işlerle konuşsunlar bizleri. Kayserimize kazandıracağımız değerlerle konuşulalım. Bu da ancak sizlerin desteği ile daha da mümkün olacaktır. Bizleri bu göreve layık gören herkese teşekkür ediyor ve yüce Rabbim bizleri üyelerimize, şehrimize, ülkemize karşı utandırmasın” ifadelerini kullandı.

Yıldız, ziyaret sonunda diğer katılımcılarla birlikte KTO Hizmet Binasını gezdi.