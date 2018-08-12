Türkiye Yamaçparaşütü Şampiyonasında ödül heyecanı

Kayseri semalarını 5 gün rengarenk süsleyen yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Aralarında Türkiye, İran, Rusya ve Güney Afrika’nın da bulunduğu 4 ülkeden 100’e yakın yarışmacının katıldığı şampiyonada sporcular Ali Dağı’nın zirvesinden kalkarak 100 kilometreye kadar ulaşan mesafelere inmeye çalıştı.

Üç kategorinin yer aldığı yarışmada dereceye girenlere ödülleri Esma Hatun Sosyal Tesisinde düzenlenen törenle verildi.

Yarışma koordinatörü Bekir Başbuğ, 2020 yılında Türkiye’de yapılacak Dünya Hava Oyunları Şampiyonasının Ali Dağında gerçekleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar İlker, Ali Dağının yaklaşık 20 yıldan bu yana çok önemli bir uçuş merkezi olduğunu belirterek, “Çok keyifli günler geçiriyoruz. Spora büyük katkısı olan bir uçuş bölgesi burası. Gözbebeğimiz olan Türkiye şampiyonamızı Kayseri’de gayet güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, hava sporlarının Ali Dağında biçilmiş kaftan olduğunu ifade ederek, “Büyük organizasyonların ülkemize ve şehrimize almanın turizm ve tanıtım açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 2020 Dünya Hava Oyunları’nın Kayseri’de yapılması için çalışacağız” diye konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Ali Dağının hava sporlarının tabii olarak en uygun merkez olduğunu hatırlatarak, “Biz bunun farkındayız. Sporcularımızı burada görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Derece elde edenleri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar önceki bakanlarından AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, “Böyle bir organizasyonu gerçekleştiren başta belediye başkanımız olmak üzere herkesi kutluyorum. Yarışmaya katılan sporcularımız Kayseri’ye renk kattı. Kayseri’ye değer kattı. Dünya Hava Oyunlarının Ali Dağında yapılması için hem siyasi, hem de idari olarak biz Ankara’da çalışmalarımızı yapacağız.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Genel klasmanda Serdar Tur birinci, Durali Karaca ikinci, Hüseyin Tanrıverdi üçüncü üçüncü oldu. Spor klasmanda ise Orkhan Merhalizade birinci, Hakan Akçalar ikinci, Muhammed Yasir Özkesici üçüncü oldu. Kadınlarda ise birinciliği Merve Gülşah Arslan, ikinciliği Büşra Özkesici ve üçüncülüğü Cansu Atabey elde etti. Dereceye girenler ödül almaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade etti.