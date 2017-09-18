Kilis’te Ahilik Haftası etkinlikleri

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan, tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulduktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu. Törene, KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Ticaret İl Müdürü İsmail İnceboy, oda başkanları, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı

Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.