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18 Eylül 2017 12:53

Kilis’te Ahilik Haftası etkinlikleri

Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ‘Ahilik Haftası’ etkinliği düzenlendi.

Kilis’te Ahilik Haftası etkinlikleri

18 Eylül 2017 12:53


Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Arslan, tarafından Atatürk Anıtına çelenk konulduktan sonra, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okundu. Törene, KESOB Başkanı Ömer Sevengül, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Ticaret İl Müdürü İsmail İnceboy, oda başkanları, oda yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı


Ahilik Haftası etkinliklerinin hafta boyunca süreceği bildirildi.




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