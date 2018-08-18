Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 10:46

Suriyelilerin son gün yoğunluğu

Kurban Bayramı’nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye’ye geçenlerin sayısı 33 bin 480 kişi olurken, gidişlerde son gün olması nedeniyle sınır hattında Suriyeli yoğunluğu yaşanıyor.

Suriyelilerin son gün yoğunluğu

18 Ağustos 2018 10:46


Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis’e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, geceden Öncüpınar Sınır Kapısı’nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak.


Son gün olması nedeniyle Öncüpınar Sınır Kapısı’nda Suriyelilerin yoğunluğu yaşanırken, polis ile jandarma izdiham yaşanmaması için Suriyelilerin kontrollü bir şekilde ülkelerine gitmelerini sağlıyor.


Suriyeliler, Fırat Kalkanı Harekatı ile barış, huzur ve güven ortamının sağlandığı Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus, El Bab, Afrin başta olmak üzere Suriye’nin çeşitli bölgelerine gidiyor.


Öncüpınar Sınır Kapısı’nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları da yapılıyor. Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin bugün akşam itibariyle sona ereceği, dönüşlerin 3 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi.



Randevu alamayanlar da geldi


Kilis Valiliği online randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle Suriyeliler, internet üzerinden randevu alamayınca bir umut ülkelerine gidebilmek için Kilis’e geldiler. Sınır hattında bekleyen Suriyeliler, randevu sisteminin kapalı olması nedeniyle sıra alamadıklarını, yetkililerden yardım beklediklerini ifade ettiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç