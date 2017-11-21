Suriyelilerin yarısı Türkiye’de kalmak istiyor

Vali Mehmet Tekinarslan, Kilis’in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapsının A sınıfı gümrüğe dönüşmesi için bakanlıktan onay geldiğini ifade ederek, “Buraya önümüzdeki günlerde alternatif kapı olarak hazırlamayı düşünüyoruz. Çünkü biz dünyada siyaset olarak, ticaret olarak da şunu gördük ki eğer bir tek kapıdan geçmeye muhtaçsanız, o kapının sahipleri veya kapı üzerinde söz sahibi olanlar veya o mal üzerinde söz sahibi olanlar veya o karar organı üzerinde söz sahibi olanlar, size canı istediği zaman istediği maliyette satıyor veya dayatıyor. Türkiye artık elinde farlı seçeneklere ihtiyaç duyacak, büyüklüğü ulaşmış durumdadır. İlimizin ticaretinin daha artması, alternatifleri olması açısından Çobanbey Gümrük Kapısını gündemimize aldık. Yakın bir zamanda ticarete açacağız. Kilis’in ticari potansiyelini biliyoruz. Kilisli kardeşlerim dünyanın her yerinde dünyanın farklı yerlerinde ticarette başarılı konumdalar. Sınır ticareti, ihracat, ithalat, ticaret işlerini gayet iyi biliyorlar. Dolayısıyla burada doğacak gelir ilimize kalkınmasına hizmet edecektir” dedi.

Vali Tekinarslan, "Ankara’da da daire amirleri ile birlikte bulunduğu bir toplantıda da bu konu değerlendirildi. Suriyeli kardeşlerimizin, Türkiye’deki varlığıyla ilgili bir politika, bir projeksiyon ortaya konması zamanı geldi,belki hız kazanmamız gerekiyor. Bizim yaptığımız gözlemler ve değerlendirmelere göre, Suriyelilerin nerede ise yüzde 50’si Türkiye’de kalıcı olarak yaşama eğilimde, bundan 5-6 yıl önce vatansız konumuna gelen, ülkelerinden adet sürülen insanlar, ülkesiz konumuna gelen insanlar, bugün artık iki vatanlı iki ülke sahip olmanın, önlerinde fırsat olduğunu da düşünüyorlar. Türkiye davet ettiği hiçbir kimseyi kapıyı kapatmamıştır. Zorla kimseyi kovmamıştır. Bu kardeşlerimizin ilimizdeki ülkemizdeki varlığını aynı zamanda bir uyum sürec gerektirdiğini de bilmemiz lazım, yani Türkiye’nin ticaret hayatında esnaf hayatında, kurum ve kurallara geleneklerine uygun, bilinçlendirilmelerini eğitimlerinin sağlanması, bu çerçevede ticaret hayatına çalışma hayatına katkı vermeleri gerekmektedir. Ticaret hayatında büyük ölçüde kayıtsız çalışıyorlar. Ama bundan sonraki dönemde, bu kardeşlerimizin de yaptıkları iş, meslekleri, sanatları, çalıştıkları iş yeri itibariyle hem belirli bir sorumluluk taşıyacak. Yani bir Türk esnafın taşıdığı yükümlülükleri taşıyacak düzeye taşıması gerekiyor. Hem de uyum sürecinin , hızlandırılması gerekiyor. Ayrıca bir çalışma ortamı oluşturduk. İlimizdeki esnaf Suriyelilerin tespitini yaptık. Belki çok abartılı rakamlar konuşuluyordu, bizim tespitlerimize göre 300 civarında Suriyeli kardeşimiz, ilimizde ticaret ve esnaflıkla uğraşıyor” diye konuştu.