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13 Eylül 2017 08:12

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

13 Eylül 2017 08:12


Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 11 Eylül günü torbacı tabir edilen şahısların Ankara ilinden temin ettikleri uyuşturucu maddeyi Kırıkkale’ye getirecekleri ihbarı üzerine harekete geçerek şahısların kullanmış olduğu araca Kırıkkale-Ankara yolu üzerinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.E, Y.E, İ.B ve R.U isimli şahıslar üzerinde bir miktar eroin ile birlikte ele geçirildi ve göz altına alındı. Aynı gün yakalanan şahıslarla birlikte evinde uyuşturucu kullanıma olanak sağlayan K.İ.’nin Kaletepe Mahallesi’ndeki evine de operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde alımında kullanılan birçok malzeme bulunurken K.İ. gözaltına alındı.


Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden M.E ve R.U. uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan, K.İ. ise uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve yer temin etmek suçundan tutuklanarak cezaevine sevk edildi.




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