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22 Haziran 2018 17:30

Kırklareli’de eğitim projeleri için işbirliği

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ve Habitat Derneği arasında üçlü işbirliği protokolü imzalandı.

Kırklareli’de eğitim projeleri için işbirliği

22 Haziran 2018 17:30


Kırklareli’nde çocuk, genç ve kadın girişimcilere yönelik sosyal projelerin eğitimlerini uygulamak adına önemli bir adım atıldı. Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenecek eğitimlerde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Habitat Derneği ile ortaklaşa çalışma yapacak. Bu bağlamda; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ile Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’ın katılımı ile üçlü işbirliği protokolü imzalandı.


Protokol kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri, girişimcilik, finansal okuryazarlık ve kalkınma odaklı birçok projenin eğitimleri uygulanmaya başlanacak.


İlk eğitim Teknosa desteği ile hayata geçirilen Kadın için Teknoloji Projesi kapsamında, kadın girişimciler kurulunun koordinasyonunda olacak.




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