Sezonun ilk arpası 10 lira 60 kuruşa satıldı

Kırklareli’nin 2018 yılı ilk arpa mahsulü için Ticaret Borsası’nda sembolik satış töreni yapıldı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin’in de katıldığı sembolik satışın açık arttırması 1 TL ile başlatıldı. Kırklareli merkez ilçeye bağlı Dolhan köyünden Celalettin Akdoğan tarafından yetiştirilen 2018 yılının ilk arpa ürünü, Eroğlu Tekstil adına Metin Eroğlu tarafından kilosu 10 lira 60 kuruşa satın alındı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bereketli bir yıl olması temennilerinde bulundu.

Satışa Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, AK Parti İl Başkanı Alper Çiler, kurum amirleri, STK başkanları, borsa meclis üyeleri ile zahireciler katıldı.