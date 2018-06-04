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04 Haziran 2018 14:18

Hakkari şehidine Kırşehir’de son görev

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim için Cacabey Meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Hakkari şehidine Kırşehir’de son görev

04 Haziran 2018 14:18

Tören alanında silah arkadaşları son kez dua etti.


Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Cacabey Meydanında şehit Sevim için helallik istendi. Şehidin Kırşehir’de düzenlenen cenaze törenine şehir protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, şehidin yakınları ve çok sayıda Kırşehirli katıldı. Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari’den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun şehadet haberini öğrenmişti. Şehit Süleyman Sevim, sözleşmeli er olarak Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Eşelik köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yapmaktaydı. Şehidin naaşı düzenlenen törenin ardından köyünde aile mezarlığına defnedildi.




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